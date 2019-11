Giulia, oggi il funerale. Presente anche Franco Antonello

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

L’ultimo addio oggi a Giulia Zanardin, morta tragicamente tra le lamiere nell’incidente sulla strada del ritorno dopo la festa di Halloween alla discoteca King’s di Jesolo. Il rito alle 10.30 in duomo a Castelfranco. Presente anche il padre di Alberto: le due famiglie, Antonello e Zandarin, occupano i primi banchi del duomo, accanto alla bara candida di Giulia. Tante le persone e i giovani amici di Giulia presenti. Tanta la commozione al momento della lettura della lettera di una delle amiche della diciottenne scomparsa. Nel frattempo, dopo tre giorni di coma farmacologico indotto per i traumi subiti, Alberto Antonello è stato trasferito martedì pomeriggio dall’ospedale Dell’Angelo di Mestre a quello di Castelfranco. A renderlo noto è stata l’Usl 3, precisando che «al termine della giornata si sono verificate le condizioni per il trasferimento, che ha consentito il riavvicinamento del paziente al domicilio».