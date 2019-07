Giro del Veneto, possibili rallentamenti alla circolazione nel pomeriggio di oggi

In occasione dell’arrivo della tappa a Vicenza del 28° Giro del Veneto – categorie Elite e Under 23, prevista per le 16 di oggi nel piazzale della Vittoria a Monte Berico, potranno verificarsi rallentamenti ed accodamenti sulle strade direttamente afferenti al percorso di gara.

Si tratta di viale dello Stadio (verso Riviera Berica e alla rotatoria con via Gallo), viale Margherita (verso piazzale Fraccon) e viale Fusinato (verso viale Risorgimento Nazionale), viale Venezia (verso viale Risorgimento Nazionale).



Il percorso di gara interesserà, infatti, viale X Giugno, strada della Commenda, viale della Riviera Berica (da strada della Commenda a borgo Berga), borgo Berga, via Oliva, via Gallo, viale Risorgimento Nazionale, viale Dante, viale XGiugno con arrivo in piazzale della Vittoria.



La direttrice Vicenza – Arcugnano, lungo viale X Giugno e la strada provinciale “Dorsale”, risulterà interrotta.

La manifestazione, organizzata dalla Oes di Bassano del Grappa, dal 3 al 6 luglio toccherà le località di Lendinara (Ro), Montegrotto Terme (Pd), Caldiero (Vr), Monte Berico a Vicenza, Belluno e il Nevegal.