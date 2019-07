Giravano su un motorino rubato: denunciati 2 giovani

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, venerdì hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il reato di ricettazione in concorso, Z.E.L. 24enne residente a Valdagno e M.P. 20enne residente a Vicenza.

La coppia è stata sottoposta ad un controllo di routine in via Chiminelli del capoluogo mentre si trovavano a bordo di un ciclomotore Piaggio Gilera che, dalle successive verifiche, è risultato di proprietà di una 48enne residente a Montecchio Maggiore che, nei giorni scorsi, ne aveva denunciato il furto.

Per tale motivo il veicolo è stato restituito alla proprietaria.

Foto d’archivio