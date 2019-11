Girava per Campo Marzo con coltello, cocaina ed eroina: denunciato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nella mattina del 2 novembre hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di arma, E.M. 31enne residente a Montorso Vicentino.

L’uomo, sottoposto ad un controllo di routine in viale Eretenio, è stato trovato in possesso di 4 involucri adeguatamente confezionati per la successiva attività di spaccio, contenenti complessivamente 0.69 grammi di cocaina e 0.66 grammi di eroina, oltre ad un coltello della lunghezza complessiva di 15 centimetri, riguardo al quale non ha fornito adeguata giustificazione.

L’uomo è stato accompagnato presso il Comando Provinciale per le formalità di rito, al termine delle quali è stato rimesso in libertà.

L’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto, valuterà i conseguenti provvedimenti da adottare nei confronti del responsabile.