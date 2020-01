Girava con un coltello a serramanico: denunciato

Un 48enne di Malo, K.B., è stato denunciato ieri per possesso di oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato fermato alle 14,30 in città, dalla Polizia, per notificargli un provvedimento amministrativo preventivo – un avviso orale – ma a quel punto i poliziotti si sono accorti che era in possesso di un coltello a serramanico di ben 20 centimetri ed è scattata la denuncia.