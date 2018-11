Girano con marijuana: due giovani segnalati in Prefettura

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Montegalda: due giovani segnalati alla Prefettura di Vicenza, per detenzione di sostanze stupefacenti per consumo personale

I Carabinieri della Stazione di Longare, nella serata del 07 novembre 2018, in Montegalda nel corso di un occasionale controllo alla circolazione stradale, intimavano l’alt ad un’autovettura a bordo della quale vi erano tre giovani del luogo.

Il conducente, palesando un inspiegabile stato di agitazione, veniva sottoposto ad un piu’ accurato controllo esteso al veicolo ed ai passeggeri che consentiva di rinvenire sulle persone di:

– G.A.L , 21enne residente a Veggiano in provincia di Padova, un involucro in cellophane contenente gr. 1 di sostanza stupefacente del tipo maijuana;

– L.V, 19enne disoccupato residente a Montegalda, un involucro in cellophane contenente gr. 1 di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed n. 1 grinder (definito, comunemente, macina erbe) contenente residuo di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

I due giovani, per tale motivo, sono stati segnalati alla Prefettura di Vicenza quali assuntori di sostanze stupefacenti e nei confronti del solo L.V, conducente dell’autovettura, anche il ritiro della patente di guida.