Gira per viale San Lazzato con il pene fuori

La segnalazione di un cittadino è arrivata alla nostra redazione. Lunedì pomeriggio intorno alle 15.30 un uomo (senzatetto) si aggirava per viale san Lazzaro esponendo le parti intime. L’episodio è accaduto all’altezza di via Leoncavallo in una zona molto trafficata. Il soggetto, sotto i fumi dell’alcol, ha camminato per qualche minuto in quelle condizioni prima di coprirsi.