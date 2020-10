Gira con due cellulari rubati in tasca: denunciato 34enne

Intervento fatto dalle volanti della Polizia ieri pomeriggio alle 15.30 in via del Mercato Nuovo. Gli agenti hanno fermato un soggetto per un controllo, G.M. di 34 anni con precedenti. Durante il controllo gli vengono trovati in tasca un paio di telefoni cellulari per i quali non ha saputo dare una spiegazione.

I due dispositivi sono stati sequestrati e l’uomo è stato denunciato per ricettazione. Dopo accertamenti risultavano infatti rubati ad un’azienda di viale Trento un paio di giorni fa. Era stato forzato un infisso al pianterreno e avevano asportato i due telefoni.