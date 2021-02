Gira con 400 kg di carne nel bagagliaio diretta verso ‘amici cinesi’ del Bresciano

Sabato 13 febbraio, una pattuglia della Sezione Polstrada di Vicenza, ha effettuato un controllo al casello A4 di Vi Est ad un autocarro Renault Master, condotto dal proprietario, un cittadino ghanese residente in provincia di Brescia.

Al controllo sulla tipologia del trasporto i poliziotti hanno accertato che all’interno del vano di carico vi erano diverse scatole di cartone contenenti sacchi di plastica neri pieni di carni rosse macellate.

Con l’ausilio di personale medico-veterinario intervenuto sul posto si appurava che le carni bovine e ovine dal peso complessivo di 400 Kg, stavano per essere trasportate, da quanto dichiarato dal conducente, da alcuni suoi amici cinesi residenti nel bresciano, in contrasto con le normative igieniche e sanitarie. Il veicolo era completamente sprovvisto di coibentazione e di refrigerazione e non veniva adottata nessuna regola sulla minimizzazione dei rischi di contaminazione batterica. Inoltre era sprovvista di ogni documentazione che accertasse la provenienza e certificazione sanitaria. Si provvedeva pertanto al sequestro di tutta la merce trasportata per la successiva distruzione che sarà effettuata da ditta specializzata. Al conducente, non nuovo a tale tipo di azioni, venivano comminate sanzioni per l’inosservanza sul trasporto e conservazioni delle carni per un ammontare di Euro 7.000 ( D.lgs 193/2007) oltre altre numerose infrazioni al Cds