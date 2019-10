Gira con pistola per Vicenza: multa di oltre 1000 euro

Un vicentino di 53 anni, F.B. è stato denunciato ieri alle 15 dalla Polizia di Stato di Vicenza dopo essere stato sorpreso mentre girava per la zona di via Adenauer armato con una pistola soft-air.

In questura era arrivata una segnalazione in base alla quale il 53enne era stato visto con una pistola mentre girava per il quartiere. Gli agenti l’hanno fermato. L’uomo riponeva la pistola nella cinta dei pantaloni dietro alla schiena. Già denunciato in passato per resistenza a pubblico ufficiale, l’uomo ha riferito di avere con sé la pistola per difendersi in caso di aggressione poiché in passato aveva avuto accesi diverbi con alcune persone. Aveva con sé anche due confezioni contenenti complessivamente 1100 pallini e 5 cartucce di CO2 per caricare la pistola giocattolo. Gli è stata comminata una sanzione di 1032 euro. Le pistole soft-air, in questo caso riproduzione di un’arma esistente, per quanto non considerate arma comune da sparo se non superano la potenza di 7,5 joule, possono essere molto pericolose.