Giovani arzignanesi alle finali nazionali di robotica

Il sindaco Alessia Bevilacqua e il vicesindaco Enrico Marcigaglia: “Siamo orgogliosi di questi ragazzi che rappresenteranno Arzignano alle finali nazionali del MIUR (Ministero Istruzione). Ragazzi brillanti, guidati dal prof Bruno Bruna che primeggiano in Italia e che sanno pensare al futuro della città. Il loro progetto “Lego Eco Garden” studiato per le Scuole Zanella è davvero incredibile e fin da subito abbiamo voluto supportarli operativamente nello sviluppo di questa bellissima idea”.

Partiti con robot, plastico e tanto entusiasmo da Arzignano, i ragazzi del team ART Arzignano Robotic Team tornano a casa dalle selezioni First Lego League di Rovereto con in tasca l’accesso alle finali nazionali della competizione FLL che si terranno il 7 e 8 Marzo a Reggio Emilia e l’accesso alle finali del premio Oltre la robotica del Miur.

Unica squadra ad aver guadagnato a Rovereto l’accesso a entrambe le finali alla selezione, i ragazzi del team ART si sono distinti per un grande spirito di squadra, un progetto innovativo “LEG, Lego Eco Garden” che potrà migliorare il loro paese aumentando gli spazi verdi e un robot progettato in modo originale e funzionale che ha superato la maggior parte delle missioni sul tavolo di gara.

Particolarmente apprezzato il progetto LEG (lego Eco Garden) che parte dell’individuazione da parte dei ragazzi di ART di un problema del loro paese: la mancanza di spazi verdi. Come caso esemplare hanno analizzato la scuola media Zanella che, a differenza dell’altra scuola media Motterle, non ha spazi verdi a disposizione degli alunni. Per ovviare a questo problema i ragazzi di ART hanno progettato un box auto ecologico e componibile. Senza togliere parcheggi importanti per i docenti, diversi box auto possono avvicinati e combinati per formare un tetto verde con piante ed erbe che diventerà un parco per l’intervallo e un’aula didattica all’aperto.

ART è una squadra extrascolastica che accoglie ragazzi provenienti da diverse scuole della vallata del Chiampo ed è capitanata dal prof Bruno Bruna dell’associazione culturale Connessioni Didattiche con il supportodel Comune e della Biblioteca di Arzignano e il sostegno di vari sponsor.

Nelle immagini IL PROGETTO LEGO ECO GARDEN pensato per scuole Zanella