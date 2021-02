Giovane vicentino folgorato a Verona: è grave

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Un ragazzo vicentino di 18 anni, Andrea Gresele di Isola Vicentina, calciatore e terzino destro della Primavera del Verona dal 2017, è rimasto folgorato domenica mattina alle 3 lungo la linea ferroviaria a Porta Vescovo (Verona) ed è precipitato da un’altezza di 4 metri.

Il giovane si trova in terapia intensiva con un ematoma intercranico ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Avrebbe riportato anche la frattura di una vertebra. La Polizia Ferroviaria sta ricostruendo quanto accaduto. Il giovane aveva affittato un’abitazione vicina alla ferrovia assieme ad altri compagni di squadra. Probabilmente per una bravata hanno scavalcato la recinzione e Andrea sarebbe salito su un vagone toccando un cavo dell’alta tensione per poi cadere.

Come riporta il sito internet Hellas 1903 a fianco della famiglia di Andrea, nel reparto del Polo Confortini in cui si trova, ci sono il tecnico della Primavera, Nicola Corrent, e il responsabile del settore giovanile dell’Hellas, Massimo Margiotta.