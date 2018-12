Giovane tenta di lanciarsi dal Ponte Nuovo: salvata dai Carabinieri

Tenta di lanciarsi dal Ponte Nuovo di Bassano. Bloccata dai Carabinieri.”

Il provvidenziale intervento dei Carabinieri ha scongiurato il peggio ieri mattina a Bassano del Grappa. Un equipaggio della Radiomobile ha bloccato una giovane che stava tentando l’estremo gesto gettandosi dal Ponte Nuovo. Nelle prime ore del mattino è giunta una telefonata al 112 della Compagnia, con la quale veniva comunicato che una giovane bassanese, già affetta da problematiche di tipo psichiatrico, era fuggita dalla propria abitazione con intenti suicidi. Immediato l’allarme alle pattuglie in servizio che cominciavano a scandagliare tutto il territorio nei dintorni dell’abitazione, una ricerca frenetica per scongiurare il peggio. L’equipaggio in turno della Radiomobile decide quindi di controllare le zone del Ponte Vecchio e del Ponte Nuovo, compatibili con il tempo trascorso, la distanza dall’abitazione e la possibilità di lanciarsi nel Brenta quale gesto estremo: dopo pochi minuti notano una ragazza correre come una forsennata in direzione del Ponte Nuovo ed in un attimo intuiscono che si tratta proprio dell’aspirante suicida. Con una mossa repentina il militare autista ha tagliato la strada alla giovane con il mezzo di servizio, mentre il capoequipaggio si lancia per bloccarla, riuscendovi mentre la giovane aveva appena toccato la ringhiera del Ponte. I due Carabinieri riescono, non senza difficoltà, a bloccare la ragazza nell’attesa dell’ambulanza del SUEM 118. L’aspirante suicida, dopo il salvataggio dei Carabinieri, è stata condotta presso il Reparto di Psichiatria di Bassano per gli accertamenti del caso ed il ricovero.