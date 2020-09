Giovane salvato dalla Polizia Locale: encomio del Comune agli agenti

Una pergamena d’encomio in segno di riconoscenza per il grande impegno e «la generosa opera che hanno saputo compiere con prontezza e decisione sventando conseguenze fatali in una situazione drammatica». É quanto, ieri pomeriggio in Sala del Consiglio, l’amministrazione Comunale ha consegnato alla squadra della Polizia Locale Alto Vicentino che lo scorso giugno ha salvato un giovane in stato confusionale lanciatosi da una finestra al terzo piano di un condominio di Schio. Solo grazie alla prontezza di riflessi e alla preparazione del personale di sicurezza – intervenuto per un accertamento di natura sanitaria – è stato possibile mettere in salvo il giovane che necessitava di cure psichiatriche.

Il Sindaco con la Giunta e a nome di tutta l’Amministrazione Comunale ha consegnato al vice commissario Marco Borgo, al vice istruttore Alberto Nizzi, al vice istruttore Michela Stirparo, all’agente Ylenia Callegaro, all’agente Chiara Rigotto e all’agente Martino Castagnini (che durante l’intervento ha avuto un ruolo fondamentale riuscendo ad afferrare appena in tempo il giovane in stato confusionale per poi metterlo al sicuro con l’aiuto dei colleghi) la pergamena d’encomio manifestando profonda gratitudine per il prezioso servizio che ogni giorno la Polizia Locale svolge nel territorio.

Durante la consegna della pergamena, alla quale era presente anche il comandante della Polizia Locale Giovanni Scarpellini, il Sindaco ha fatto sapere che l’Amministrazione segnalerà i loro nomi per il riconoscimento dell’onorificenza per meriti speciali.