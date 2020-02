Giovane operaio trovato morto in azienda

Macabra scoperta stamane in un’azienda di Schio, la G.L.M. (Grandi Lavorazioni Meccaniche) di via Aspromonte a Schio. Un operaio di 34 anni, Davide Lezzi, è stato trovato morto da alcuni colleghi. Non sono ancora note le cause del decesso anche se sembra che sia morto per cause naturali, forse a causa di un infarto. Sul posto il Suem 118, lo Spisal e i carabinieri di Schio per le indagini del caso