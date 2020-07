Un corpo di un giovane è stato trovato senza vita questa mattina sopra la carrozza di un treno, nella stazione dei treni di Primolano, in Valbrenta. L’allarme per il tragico ritrovamento, di cui al momento non si conosce l’identità, è avvenuto intorno alle 7. Secondo una primissima ricostruzione la persona sarebbe stata folgorata mentre stava camminando sopra la carrozza.