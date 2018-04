Giovane matematico vicentino muore in Romania

Un giovane matematico vicentino, Mattia Gastaldello, di 29 anni è stato trovato morto in un appartamento di Cluj-Napoca in Romania. Il 29enne, proveniente da Rosà, era laureato in Matematica a Trento e aveva conseguito il dottorato alla Sapienza di Roma. Si trovava in Romania per un post-dottorato da martedì scorso ed avrebbe dovuto rimanervi per qualche mese. E’ stato trovato adagiato sul tavolo della cucina di un AirBnb e pare che la morte sia stata causata dal monossido di carbonio. Secondo le prime, vaghe informazioni Mattia avrebbe riferito nelle ore precedenti ad alcuni compagni di corso, di lamentare malessere per l’odore di gas presente nella sua abitazione.

Mattia aveva studiato anche a Varsavia e parlava diverse lingue