Giovane mamma sparita da nove giorni dopo aver portato la bambina all’asilo

E ora arrivano anche i Ris, i carabinieri del Reparto scientifico dell’Arma, per fare chiarezza sulla scomparsa di Samira El Attar, 43 anni, giovane mamma marocchina della quale non si hanno notizie da lunedì della scorsa settimana. I familiari ormai pensano a un incidente, non ancora scoperto, o a un sequestro di persona. Escludono l’allontanamento volontario. Lunedì della scorsa settimana Samira ha portato, secondo le attuali ricostruzioni, la bimba a scuola, come ogni giorno, poi si è fermata da una conoscente.

Da quel momento, più nessuna notizia della 43enne, marocchina residente a Stanghella, perfettamente integrata con la sua famiglia nel tessuto sociale locale. Una donna che non avrebbe avuto nessun motivo, assicurano quanti la conoscono bene, per allontanarsi dalla sua famiglia, dal marito e dalla bimba, o per porre in essere un gesto estremo.

Già martedì scorso, a quanto si apprende, il marito ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri della stazione di Boara Pisani, che si sono immediatamente messi al lavoro, diramando l’allarme a livello regionale e nazionale. Le ricerche sono in pieno svolgimento. Sabato erano entrati in gioco i cani del nucleo cinofili dei carabinieri, che hanno fiutato l’odore della 43enne nella sua abitazione, per poi mettersi alla ricerca di tracce all’esterno; domenica si sono aggiunti anche i volontari della protezione civile.

Allo stato, però, senza risultati, nonostante anche il Comune stia facendo il massimo per cercare una soluzione. Samira in questo periodo stava cercando attivamente, spostandosi in bici, lavoro nella zona di Solesino, a quanto emerge dalle testimonianze. Lunedì, dopo avere portato la bimba a scuola ed essere passata da una conoscente, per prendere alcuni vestitini per la piccola, sarebbe stata vista, come ultima segnalazione, proprio nella zona di Solesino. Da quel momento, il vuoto.