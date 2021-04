Giovane ciclista investito all’alba

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Stamattina alle 5.50 un giovane ciclista è stato investito da un’auto nella strada provinciale tra Zermeghedo e Montorso. L’automobilista si è subito fermato per le prime cure all’investito. Il 23enne ha subìto una frattura lombare nell’urto, ma le cause esatte dello scontro sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Valdagno.

Foto archivio