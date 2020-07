Giostraio ruba energia elettrica durante la sagra: denunciato

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per le notizie dall'Est Vicentino iscriviti al gruppo Facebook

CAMISANO: Denunciato per furto energia elettrica.

I Carabinieri della Stazione di Camisano Vicentino denunciavano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per furto energia elettrica, F.G., 50enne, giostraio, residente a Borso del Grappa (TV).

L’uomo in occasione della sagra del Carmine svoltasi a Camisano Vicentino e nella quale è presente un parco divertimenti, si è allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica per far funzionare le proprie giostre.