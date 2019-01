Giorno della Memoria, un incontro sulla storia degli ebrei vicentini

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

È dedicata alla deportazione e all’internamento di cittadini ebrei nella provincia di Vicenza e in particolare agli ebrei che transitarono a Montecchio Maggiore tra il 1941 e il 1943 la conferenza pubblica “Vite in fuga”, organizzata in occasione del Giorno della Memoria dalla sezione cittadina dell’ANPI con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore.

L’appuntamento è stasera mercoledì 30 gennaio alle 20,30 in Sala Civica Corte delle Filande. Interverranno il dott. Paolo Tagini, dottore di ricerca in Storia contemporanea all’università di Verona e autore del libro “Le poche cose. Gli internati ebrei nella provincia di Vicenza (1941-1945)”, e il prof. Luciano Chilese, presidente emerito dell’ANPI di Montecchio Maggiore, studioso di storia locale e autore di una ricerca sull’argomento. L’introduzione è affidata al presidente della sezione montecchiana dell’ANPI Michele Santuliana.