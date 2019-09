Giornata verde, grande partecipazione all’insegna dei comportamenti green

Iniziative da tutto esaurito, code davanti ai gazebo informativi, laboratori pieni di bimbi, monumenti e musei affollati di visitatori. L’edizione settembrina della Giornata verde è stata accolta con entusiasmo dai vicentini ieri che, numerosissimi, hanno raggiunto il centro storico senza usare l’auto.

L’assessore con delega all’ambiente e alla cultura Simona Siotto traccia con soddisfazione un primo bilancio della giornata: “In un periodo in cui le tematiche ambientali stanno diventando la vera priorità di carattere mondiale, quello che ci interessava era proporre ai vicentini, senza alcuna intenzione vessatoria, una riflessione sui comportamenti ecosostenibili che fosse anche un momento di festa e di scoperta delle bellezze della nostra città. E la risposta dei cittadini è stata assolutamente positiva, con famiglie, giovani e anziani che hanno perfettamente colto lo spirito di questa manifestazione, partecipando numerosi a tutte le proposte che abbiamo messo in campo. Questo mi stimola a cominciare fin da subito a pensare alle prossime edizioni della Giornata verde, che mi piacerebbe avessero ogni volta un tema specifico. Intanto un grazie doveroso va fatto alla quarantina di volontari, alle società sportive, a tutti i partner, ai dipendenti comunali e agli agenti della polizia locale che hanno operato con generosità perché la Giornata verde riuscisse nel migliore dei modi”.

La Giornata verde si è svolta dalle 10 alle 17 all’interno delle mura storiche, con divieto di circolazione per i veicoli a motore termico con qualsiasi tipo di alimentazione, esclusi quelli elettrici. Stop alle auto anche in corso San Felice e Fortunato, a Borgo Scroffa e in via IV Novembre dove le iniziative si protrarranno fino a sera.

Per tutta la giornata i trasporti pubblici di Svt (Società Vicentina Trasporti) – bus e centrobus – sono stati gratuiti nella tratta urbana, con intensificazione della linea bus 1, 5 e 7 e le navette dei centrobus che collegano il centro storico con i parcheggi di interscambio Stadio, Cricoli e Quasimodo.

Numerosissime le iniziative proposte, tra cui Camminando tra gli sport e Passeggiando in fattoria a Campo Marzo, dove è stata anche inaugurata la sede degli alpini all’ex Caffè Moresco, gazebo informativi delle aziende green in piazza Castello, laboratori ecologici e creativi in piazza dei Signori e nei musei, Bimbimbici di Fiab lungo le strade del centro storico, visite guidate a Palazzo Trissino che hanno registrato da giorni il tutto esaurito, marcatura delle biciclette al Vi.Bicipark di ponte San Paolo.

Particolarmente apprezzato è risultato il biglietto unico speciale a 6 euro per la visita del Teatro Olimpico e dei musei cittadini: ben 1238 i biglietti venduti, a cui vanno aggiunti gli accessi alla sola Basilica palladiana che fino alle 16 sono stati circa 300.

Quanto ai controlli, la polizia locale presente sul territorio per tutta la durata del blocco ha fermato 93 auto, sanzionandone 25 per il mancato rispetto dell’ordinanza sul blocco della circolazione, 11 invece le sanzioni elevate per altri motivi.