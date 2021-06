Giornata Ecologica a Caldogno, oltre 200 chili di rifiuti raccolti da più di 40 volontari

A Caldogno c’è tanta voglia di darsi da fare in favore della comunità e dell’ambiente. Lo testimonia il successo della Giornata Ecologica, che dopo due anni di rinvii forzati a causa di maltempo e pandemia finalmente è stata riproposta con grande partecipazione: oltre quaranta volontari, tra rappresentanti delle associazioni calidonensi e semplici cittadini, hanno accolto l’invito dell’assessore all’ambiente Paolo Meda e si sono ritrovati in Piazza Europa, dove era stato allestito un Info Point dedicato alle iniziative dell’associazione Plastic Free Vicenza in coincidenza con il mercato settimanale. Da lì sono stati definiti circa dieci percorsi che hanno visto i volontari setacciare il paese alla ricerca di rifiuti: ingente il “bottino” alla fine della raccolta, con oltre 200 chili di spazzatura, più l’individuazione di un abbandono di scarti da lavorazione edile. «Ringrazio di cuore tutti i presenti, i Marciatori Calidonensi, la Pro Loco, i Fanti, gli Alpini e i tanti adulti e bambini che hanno voluto dare il loro contributo – commenta l’assessore Meda -. Mi ha piacevolmente sorpreso vedere famiglie, mamme in dolce attesa, gruppi di amici che hanno voluto cogliere una delle prime occasioni per tornare a ritrovarsi per fare insieme qualcosa di utile. Solo rendendoci conto della quantità enorme di rifiuti che produciamo, possiamo avvertire l’obbligo di impegnarci al massimo per ridurli e rispettare il pianeta».