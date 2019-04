Giornalista aggredito, Zaia: “Pugno di ferro coi responsabili”

GIORNALISTA AGGREDITO. GOVERNATORE, “SOLIDARIETA’ AL CRONISTA E PUGNO DI FERRO COI RESPONSABILI”

“Pugno di ferro. E’ tutto quanto si può chiedere dopo quello che è successo al cronista del Giornale di Vicenza. A lui va tutto il mio apprezzamento per la capacità ed il coraggio che ha dimostrato nel testimoniare nella cronaca la realtà di certe nostre zone”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto esprime la sua solidarietà al giornalista aggredito oggi a Vicenza.

“Spero che i responsabili di questo atto inqualificabile – prosegue il Governatore – vengano assicurati al più presto alla giustizia. Come spero che quanto accaduto non attiri ancora compassione e comprensione pelose: certe aree del nostro territorio sono diventate zone franche soprattutto a causa di una immigrazione incontrollata e sregolata della quale gli italiani hanno finalmente capito a chi attribuire la responsabilità. Queste aree devono essere bonificate e restituite alla fruibilità dei cittadini per bene. Ma il clima intorno a chi pensa di poter compiere impunemente atti simili è finalmente cambiato e ho la certezza che la nuova linea di rigore imposta dal ministro Salvini consentirà alle forze dell’ordine di intervenire, come sempre, con la massima severità”.

“Al cronista – conclude il Presidente – rinnovo tutta la solidarietà mia e dei Veneti. Continui nel suo lavoro di indagine intelligente e professionale. Non possiamo che rendergliene tutto merito”.

