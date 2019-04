Brutale aggressione a Parco Fornaci ad un giornalista

Un inquietante episodio di violenza è avvenuto oggi a Parco Fornaci ad un giornalista mentre stava svolgendo la sua attività per la testata “Il Giornale di Vicenza

Valentino Gonzato, infatti, in mattinata si è recato a Parco Fornaci per motivi di lavoro. Alcune persone che stazionavano nella zona lo hanno aggredito e malmenato sottraendogli il telefonino che è stato poi recuperato all’arrivo di quattro pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Unanime la condanna del gesto di violenza ai danni di un giornalista che stava semplicemente il suo lavoro di cronista da parte di tutte le forze politiche e pubbliche locali.

“Un increscioso episodio è avvenuto oggi a Parco Fornaci – esordisce il sindaco Francesco Rucco – esprimo solidarietà, a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale per quanto avvenuto ed auguro una pronta guarigione al giornalista che a Parco Fornaci stava svolgendo la sua attività lavorativa”. “È evidente che la situazione a Parco Fornaci continua ad essere difficile, con pericoli di sicurezza per i cittadini che segnalano fenomeni di degrado – prosegue il sindaco -. Proprio per questo motivo siamo intervenuti nell’agosto 2018 con la rimozione di sei panchine, provvedendo allo sfoltimento della vegetazione in una zona adiacente alle abitazioni dove ci sono stati segnalati episodi di spaccio, di consumo di droga e di atti sessuali. Si è trattato di un primo passo per riportare l’ordine in questo luogo che da tempo versa in condizioni di degrado. Pertanto abbiamo poi pubblicato un bando per l’affidamento della custodia e della gestione del parco che tenesse conto delle necessità reali. Al nuovo gestore, che verrà decretato prossimamente visto che l’apertura delle buste è in programma per l’8 aprile, chiederemo la presenza per almeno otto ore al giorno, da aprile a settembre, e per quattro ore al giorno, da ottobre a marzo. Verrà prevista anche l’apertura di un chiosco, da aprile ad ottobre, in modo da rendere lo spazio vivo e sempre più frequentato grazie anche ad attività di intrattenimento e animazione. Durante la notte il parco rimarrà chiuso”.

“Desidero esprimere la mia solidarietà e vicinanza al giornalista vicentino Valentino Gonzato, aggredito e rapinato da un gruppo di delinquenti stranieri al Parco delle Fornaci mentre stava facendo una inchiesta giornalistica. Si tratta di un fatto gravissimo a Vicenza, città della civile convivenza, in una provincia che ha accolto e ospitato decine di migliaia di stranieri ai quali ha garantito servizi, assistenza, percorsi formativi e di integrazione. Questa aggressione non va sottovalutata, né può passare inosservata: dimostriamo subito fermezza per impedire che questi delinquenti pensino di avere mano libera e di poter fare ciò che vogliono. Ai delinquenti si risponda con pene severe: deve essere chiaro che la giostra è finita. A Valentino Gonzato, invece, l’abbraccio i tutta la popolazione onesta, dei cittadini e dei Veneti che credono nella convivenza, nel rispetto della legge e che sanno quanto importante sia una stampa libera per difendere noi tutti”. Così Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, ha commentato “il tentativo di intimidazione da parte di un gruppo di malviventi nei confronti di un reporter che stava facendo il suo lavoro – ha detto Ciambetti – fatto inquietante: la malavita cerca di imporre il silenzio colpendo la stampa e i mass media, strumenti di libertà. La città saprà reagire e le Istituzioni devono fare quadrato: questi malviventi si sconfiggono creando attorno a loro terra bruciata e mi auguro che nessuno fornisca a questa gentaglia appoggio, aiuto o anche semplici giustificazioni di un atto inqualificabile, che segna però la gravità della situazione dovuta a scelte assurde del passato, grazie alle quali sono stati fatti entrare migliaia di sconosciuti che oggi spadroneggiano e si fanno forti nella convinzione di essere impuniti se non protetti. Bisogna agire al più presto e con rara severità per estirpare questa mala pianta”.

“Piena solidarietà al giornalista aggredito a Parco Fornaci. Troppo buonismo ha permesso a queste persone di prendersi intere zone della città”. Questo il commento del segretario della Lega Matteo Celebron che esprime solidarietà al giornalista aggredito e ricorda come l’immigrazione incontrollata ha causato e sta causando gravi problemi in città.

“Un episodio che conferma quanto noi denunciamo da anni – esordisce Celebron. Il troppo buonismo ha prodotto interi gruppi di immigrati che si sono dedicati allo spaccio della droga. In questi otto mesi sono stati messi in campo investimenti sia sulla repressione, con l’utilizzo del cane antidroga, ma anche su una diversa gestione dei parchi. Evidentemente il problema nasce da un’immigrazione fuori controllo che, nello spaccio della droga, ha trovato il proprio business”.

Nell’esprimere piena solidarietà al giornalista aggredito – conclude il segretario leghista – sosteniamo ancor più convintamente l’azione di repressione che il sindaco sta mettendo in campo, consapevoli che otto mesi di ottimo lavoro non bastano a coprire dieci anni di buonismo”.



Il cdr del Giornale di Vicenza, il Sindacato giornalisti del Veneto e l’Associazione vicentina della stampa esprimono vicinanza e solidarietà al collega Valentino Gonzato, che questa mattina è stato aggredito e rapinato al parco Fornaci di Vicenza mentre stava documentando il degrado dell’area, diventata punto di ritrovo di numerosi spacciatori.

Il cdr e il Sindacato giornalisti Veneto condannano in maniera decisa tale atto e tornano a denunciare, insieme alla Federazione nazionale della Stampa, come e quanto stia diventando sempre più pericoloso il mestiere del cronista esposto a minacce e intimidazioni di qualsiasi tipo.









Foto Fonte: Il Giornale di Vicenza