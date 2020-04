Giocava a basket al campetto: 400 euro di multa per non aver rispettato il decreto

Mercoledì 1 aprile gli agenti della polizia locale hanno controllato 26 persone, 62 veicoli, 30 esercizi pubblici e attività commerciali per verificare il rispetto delle disposizioni sul Coronavirus. Sono state 7 le persone sanzionate, di cui 6 sorprese spostarsi a piedi senza valida motivazione tra cui un giovane che stava giocando da solo al campo di basket di via Baden Powell. Un uomo è stato controllato in via Astichello: ha detto che stava cercando una farmacia, ma è risultato troppo lontano dalla sua residenza. Due persone sono state sanzionate ai distributori automatici di bibite di viale Trieste, una in piazza XX Settembre e una in corso Palladio.

I negozi sono risultati tutti in regola.

Infine è stato sanzionato il conducente di un veicolo fermato in viale d’Alviano. Per tutti è scattata la multa da 400 euro.