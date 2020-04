Giardino Salvi, in corso i lavori di manutenzione della Seriola

Sta proseguendo il cantiere al Giardino Salvi, avviato nei giorni scorsi e che si concluderà entro la settimana. Qui è stata ripristinata la staccionata lungo la Seriola, verso l’ingresso principale da piazzale De Gasperi, che era stata danneggiata nei mesi scorsi.

Inoltre si sta intervenendo lungo il corso della Seriola dove si sta provvedendo alla rimozione delle alghe. La revisione dell’impianto di riciclo prevede l’adozione di accorgimenti volti a risolvere definitivamente il problema della formazione delle alghe garantendo un costante deflusso delle acque ed evitando così il ristagno. Si sta pertanto eseguendo un controllo su tubazioni, gabbia pompa e getti idrici. Con l’utilizzo di una paratoia temporizzata verrà cambiato il sistema di deflusso delle acque. Infine verrà installata una griglia di trattenuta a Campo Marzo verso viale Eretenio.

Ieri è stata attivata la programmazione gestionale della pompa e della paratoia, collocate in piazzale De Gasperi, mediante timer. Pertanto la paratoia si aprirà per due ore durante la notte per garantire un importante ricambio d’acqua e un livello idrico superiore. Invece la pompa di riciclo funzionerà solo di giorno, dalle 8 alle 18.

“Questi accorgimenti consentiranno non solo una prevenzione nella formazione delle alghe, ma garantiranno un considerevole risparmio energetico – spiega l’assessore alle infrastrutture e al verde pubblico Mattia Ierardi -. Naturalmente i risultati si vedranno nel periodo più rischioso, quindi con il sopraggiungere delle alte temperature”.

Infine è stata eliminata la vegetazione infestante lungo la sponda della Seriola, all’interno del Giardino Salvi, verso il centro storico.