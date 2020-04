Giardini scolastici, dal 27 aprile al via la riqualificazione

Interventi in 36 strutture per un importo complessivo di 200 mila euro

Da lunedì 27 aprile nei giardini delle scuole dell’infanzia e dei nidi del Comune prenderanno il via i lavori per la riqualificazione delle attrezzature ludiche.

Gli interventi rientrano in un progetto di riqualificazione comunale che interessa tutti i giardini scolastici di 9 nidi, 14 scuole dell’infanzia comunali, e 13 statali, con lavori che spaziano dalla messa in sicurezza dei giochi alla sistemazione o sostituzione degli arredi, per un investimento complessivo di 200 mila euro.

Le priorità erano state rilevate e verificate di persona dall’assessore all’istruzione Cristina Tolio e dai tecnici comunali durante lo scorso anno, in occasione di un giro di controllo nelle scuole cittadine, e puntualmente raccolte in una relazione dettagliata a cura di una ditta specializzata.

Il monitoraggio ha interessato lo stato delle attrezzature ludiche (casette di legno, scivoli, altalene, strutture a torre, sabbiere) e delle parti ausiliarie delle aree gioco di tutti i giardini scolastici del Comune di Vicenza.

Gli interventi prevedono nuove forniture di giochi, sostituzione di parti degradate e manutenzioni straordinarie.

I lavori si concluderanno, salvo condizioni meteo avverse, entro i primi di agosto.

“Le scuole sono chiuse ma l’amministrazione comunale non si è fermata – sottolinea l’assessore all’istruzione Cristina Tolio – . Da lunedì iniziano i lavori di riqualificazione delle attrezzature ludiche dei giardini scolastici delle scuole dell’infanzia e degli asili nido. Tutto questo nasce dal giro che ho fatto all’inizio del mio mandato in tutte le strutture scolastiche, rilevando immediatamente come insegnante le carenze e le pericolosità. Il gioco è essenziale per ogni bambino, ma è fondamentale che venga fatto in sicurezza. La giunta comunale mi ha sostenuta finanziando un progetto da 200 mila euro di cui a breve vedremo i risultati”. “Finalmente prendono il via i lavori per la sistemazione dei parchi gioco delle scuole – interviene l’assessore al verde pubblico Mattia Ierardi -. Un grande impegno che ci eravamo presi, l’assessore Tolio in primis, e che la nostra amministrazione ha portato avanti decidendo di accelerare le tempistiche in modo da restituire alle scuole, con l’inizio del prossimo anno scolastico, parchi sicuri e soprattutto ambienti migliori che ridaranno gioia e tranquillità ai bambini