Gianni Rivera: “Non mi vaccino. Burioni? Non so chi sia”

“Io non mi sono inventato niente. I vaccini non li hanno sperimentati e li hanno messi in vendita così…”. Queste parole sono di Gianni Rivera, ex stella del calcio italiano anni ’60 e ’70, che a Porta a Porta ha dichiarato che non vuole che gli venga somministrato il rimedio contro il Covid.

L’ex Golden Boy del calcio italiano, intervenuto alla trasmissione televisiva, ha poi ribadito il concetto a “La Zanzara”, spiegando: “Perfino Draghi ha detto che ci sono delle varianti che possono rendere inutili le vaccinazioni. I vaccini non li hanno sperimentati e li hanno messi in vendita così… Io non mi sono inventato niente, tanti virologi la pensano come me. Il problema è che non danno pubblicità a quelli che non la pensano come me. Molti virologi dicono che questi vaccini non sono stati sperimentati”.

Rivera non si risparmia nemmeno una frecciata a Burioni: “Non so chi sia, io mi ricordo Buriani che giocava con me. Dev’essere diventato popolare e ne ha approfittato, quelli come me non li invitano alle trasmissioni. Nemmeno mia moglie si vaccina. Ognuno ha le proprie idee: io cerco di non andare negli assembramenti e di restare tranquillo”.

Secca la risposta del virologo: “Di un 78enne che non si vaccina contro il Covid-19 sono evidenti due tratti caratteriali: la dabbenaggine ma soprattutto il coraggio”.

