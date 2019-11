Gianni Albertinoli eletto presidente del Raggruppamento Est Vicentino di Confindustria Vicenza

Gianni Albertinoli, Amministratore Delegato di Viatek Srl, azienda di Torri di Quartesolo specializzata nel campo delle telecomunicazioni e dell’ICT, è il nuovo Presidente del Raggruppamento Est Vicentino di Confindustria Vicenza.

“Raccogliendo l’eredita di quanto fatto con grande qualità e spirito di servizio dal mio predecessore Sandro Fraron, ma anche dal primo presidente del Raggruppamento Stefano Rasotto, che tengo a ringraziare; l’impegno che voglio portare avanti con i colleghi imprenditori del Consiglio è quello di favorire la conoscenza e la collaborazione tra le aziende del territorio, promuovendo nuove opportunità di creazione di valore, economico e sociale”, si presenta così il neo presidente.

“In questo contesto – prosegue – responsabilità sociale e creazione di nuove opportunità per le nuove generazioni sono valori importanti e fondanti che mi trovano assolutamente allineato a quanto Confindustria Vicenza sta portando avanti con profonda convinzione da molti anni, per uno sviluppo del benessere del Paese tramite una politica industriale lungimirante. Per questo sono davvero orgoglioso di essere stato scelto dai colleghi, anche perché credo che nel lavoro di Raggruppamento si possano raggiungere in maniera molto pragmatica molti risultati”.

Il Raggruppamento Est Vicentino comprende 442 aziende per circa 27.000 dipendenti che hanno sede in oltre 30 comuni dell’area est della provincia e che va da Dueville a Noventa Vicentina, passando per il capoluogo, Vicenza.

“Un altro punto fermo dell’attività del Raggruppamento sarà il rafforzamento del rapporto con le Amministrazioni locali per, ognuno nel proprio ruolo, poter dare il proprio contributo per migliorare la competitività e la vivibilità del nostro territorio. In buona sostanza continueremo ad essere propositivi e positivi mettendo sempre e comunque gli imprenditori al centro, in un’ottica di condivisione per fare squadra e crescere insieme, sia come imprenditori che come cittadini”.