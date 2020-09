Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Tragica scoperta ieri pomeriggio alle 16 circa in via Stadio: lungo l’argine del Bacchiglione è stato rinvenuto il cadavere di un uomo. Il corpo si trovava all’altezza dell’università. Sul posto polizia, vigili del fuoco e Suem. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.