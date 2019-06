Giallo fra proprietario e gestore di un ristorante: spariscono 6000 euro e scatta la denuncia

Una lunga contesa fra il proprietario e il gestore di un ristorante di Altavilla Vicentina doveva risolversi ieri in maniera bonaria, ma finirà probabilmente in Tribunale, dopo che l’avvocato del titolare del ristorante in questione si è recato in questura per sporgere denuncia per furto contro il gestore.

Secondo quanto riferisce l’avvocato denunciante, il proprietario del ristorante, suo cliente, da tempo aveva cercato di ‘liberarsi’ del gestore al quale aveva affidato il locale. Non solo perché non soddisfatto della gestione ma anche perché il gestore non era in linea con il pagamento dell’affitto.

Per questo dopo vari tentativi e trattative era arrivato ad accordarsi con lo stesso. Gli avrebbe dato 6000 euro e in cambio il locale sarebbe tornato nella sua disponibilità.

Ieri pomeriggio attorno alle 17 è andato in scena un giallo che avrà sicuramente strascichi giudiziari. Il proprietario assieme al proprio avvocato aveva invitato il gestore in uno studio notarile del centro di Vicenza per siglare l’accordo e aveva portato con sé 6000 euro.

Poco prima di entrare nello studio notarile, la moglie del gestore, presente all’incontro, avrebbe chiesto all’avvocato della controparte di controllare la congruità della somma. In perfetta buona fede l’avvocato avrebbe consegnato i 6000 euro alla donna. Quest’ultima dopo averli contati li avrebbe messi in borsa e si sarebbe allontanata assieme al marito come se nulla fosse.

A quel punto l’avvocato e il gestore hanno presentato denuncia in questura.