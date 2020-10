Morto da mesi in un vecchio capannone: è giallo sull’identità

Macabra scoperta nella notte a Lonigo: in un capannone abbandonato dell’ex prosciuttificio Brendolan in via Battisti 130, è stato trovato un cadavere completamente annerito. A scoprire il corpo, verso le 3 di questa notte, sono stati due lavoratori occasionali soliti andare lì a dormire.

Sul posto il medico legale, i carabinieri di Lonigo e Altavilla e i vigili del fuoco: il cadavere era in avanzato stato di decomposizione. Nel luogo erano presenti anche una padella e un braciere: si presume che l’uomo, sui 40anni e senza documenti d’identità, possa essere morto per le esalazioni di monossido. La salma è a disposizone dele autoirtà per l’eventuale autopsia. indagini in corso per stabilire l’identità delle vittima e capire da quanto tempo e perché il corpo fosse in quello stato.