Già oltre 7000 Sardine a Vicenza

Anche a Vicenza si diffonde il fenomeno delle ‘Sardine’, nato dal basso in Emilia per contrastare l’espansione di Salvini ma con alcuni obiettivi dichiarati che prescindono dal leader leghista come il contrasto alle fake news, alla cultura dell’odio e alla retorica populista.

Il movimento spontaneo ha attecchito in pochi giorni in tutta Italia ed anche a Vicenza. L’entità del fenomeno è per ora percepibile in città e provincia dall’adesione al gruppo facebook “Sardine Vicenza”, che ha raggiunto e superato 7000 iscrizioni e dove si stanno aprendo dibattiti e discussioni, accese da grande energia ed ottimismo, sull’identità e le attività da svolgere.

Il fenomeno delle Sardine sta caratterizzando la campagna elettorale dell’Emilia Romagna ed è nato in concomitanza con la campagna del candidato di CentroDestra, la leghista Lucia Borgonzoni. Lo stesso giorno della sua presenza al PalaDozza di Bologna, è stata organizzata una contromanifestazione di chi si sentiva accomunato dal fatto di pensarla diversamente dalla candidata di Salvini o comunque da chi esorcizzava l’espansione della Lega in Emilia. E’ partito un tam tam dai social ed alla fine ha portato in piazza Maggiore ben 6000 persone, schiacciate come sardine. A dare il via a tutto Mattia Santori, laureato in Economia e Diritto ricercatore energetico in chiave ecosostenibile coadiuvato da Roberto Morotti, ingegnere appassionato di riciclo della plastica, Giulia Trappoloni, fisioterapista di Sansepolcro, e Andrea Garreffa, laureato in Scienze della Comunicazione e guida turistica.