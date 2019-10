“Ghost Hunters”, da oggi alle Priare un corso base per giovani cacciatori di spettri

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

L’Halloween più divertente è alle Priare di Montecchio Maggiore, teatro da oggi 31 ottobre al 3 novembre di “Ghost Hunters”, un corso base per giovani cacciatori di spettri. Lo spettacolo itinerante per bambini e ragazzi, che si snoderà all’interno delle ex cave sotterranee tra i Castelli di Giulietta e Romeo, è il frutto della fervida fantasia dello sceneggiatore e regista Gianfranco De Cao, coadiuvato nell’organizzazione e negli allestimenti dall’associazione “Fantasy World Montecchio Maggiore” presieduta da Martina Barban.

Un famoso Professore (per gli amici Doc) condurrà i giovani allievi alla ricerca di presenze nel sottosuolo delle grotte, ormai da tempo infestati dai fantasmi. Riusciranno i giovani cacciatori di fantasmi ad individuare le presenze, scacciarle e uscire sani e salvi dalle grotte? Li ha aspetta dunque un’avventura mozzafiato, sulla scia del grande successo di pubblico ottenuto nelle precedenti edizioni e, nel mese di dicembre, dall’altrettanto fortunata manifestazione “La vera dimora di Babbo Natale”.

“Ringraziamo Gianfranco De Cao e tutta l’organizzazione di Fantasy World – commenta il sindaco Gianfranco Trapula – perché anche quest’anno sapranno attirare alle Priare un folto pubblico, desideroso di immergersi in un’atmosfera misteriosa e magica”.

“L’utilizzo delle Priare per questo tipo di manifestazioni è stata un’idea vincente – afferma il vicesindaco e assessore alle manifestazioni Milena Cecchetto -. Negli anni migliaia di persone sono salite ai Castelli per entrare nelle viscere della terra ed assistere a questi meravigliosi spettacoli, che fanno divertire i più piccoli e tornare giovani i più grandi”.