Gestione ‘La Locomotiva’ al via manifestazioni interesse

Il Comune di Vicenza – Servizio istruzione, sport, partecipazione – ha pubblicato un nuovo avviso di manifestazione di interesse per la gestione del centro di aggregazione polifunzionale La Locomotiva nel quartiere dei Ferrovieri.

Rispetto al precedente avviso, ora si chiede al gestore l’acquisto, a sue spese, di giornali e riviste con la possibilità anche della consultazione online. Per questo servizio integrativo l’importo complessivo a base di gara, per la gestione annua, da euro 12.300 (iva esclusa) passa a 13.300 euro (iva esclusa).

“La Locomotiva”, si trova in via Vaccari 107 nel Centro civico della Circoscrizione 7. L’avviso ha lo scopo di concedere in concessione i locali del centro di aggregazione per la gestione e il coordinamento delle attività rivolte alle diverse fasce di età della popolazione, in collaborazione con le associazioni del territorio, per almeno 30 ore di apertura al pubblico nell’arco della settimana. Il servizio durerà due anni e potrà essere rinnovato per un ulteriore anno.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le 12 del 22 febbraio tramite posta elettronica certificata (vicenza@cert.comune.vicenza.it)

L’avviso e il modulo di domanda sono pubblicati nel sito www.comune.vicenza.it nella sezione “Pubblicazioni online”, “Gare per servizi” al link https://www.comune.vicenza.it/albo3/servizi.php/272167.