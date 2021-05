GERMANIA – No restrizioni per chi è vaccinato – Stop all’Oktoberfest per il secondo anno consecutivo

La fine delle misure restrittive anti-Covid per i vaccinati e per i guariti dovrebbe scattare già a partire dal prossimo weekend in Germania: lo scrive la Bild, affermando che i vertici dei partiti di Governo, Cdu-Csu e Spd hanno concordato su questa linea. Nel giorno in cui si apprende che non verrà fatta l’Oktoberfest di Monaco per il secondo anno consecutivo, arrivano importanti novità per le riaperture.

Gli immunizzati non dovranno rispettare il coprifuoco notturno, delle 22 e delle 5, che si applica nella maggior parte del Paese.

Potranno accedere a negozi non essenziali e ad altri servizi (musei e parchi di divertimento, tra gli altri) e non dovranno rispettare le regole di quarantena. Inoltre, gli immunizzati potranno incontrarsi senza limitazioni e non conteranno nei calcoli generali delle restrizioni. Per vaccinati si intende pienamente vaccinati (2 dosi). Le stesse liberalizzazioni valgono anche per chi ha superato la malattia da almeno 28 giorni e al massimo da 6 mesi. Resta obbligo mascherina e distanziamento come regola.