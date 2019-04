Geppi Cucciari al Comunale di Vicenza è ‘Perfetta’

Prosegue la serie degli spettacoli Fuori Abbonamento al Teatro Comunale di Vicenza con l’umorismo impertinente e sagace di un’artista amatissima dal pubblico, Geppi Cucciari – attrice, conduttrice radiofonica e televisiva, comica – che sarà sul palcoscenico della Sala Grande venerdì 5 aprile alle 20.45 con il monologo Perfetta, testi e regia di Mattia Torre, musiche originali di Paolo Fresu, costumi di Antonio Marras, disegno luci di Luca Barbati, una recente produzione (2018) ITC2000. Lo spettacolo, un’ora e un quarto di ironia allo stato puro, è una spietata e irresistibile radiografia sociale ed emotiva per raccontare le giornate di una donna con abitudini che si ripetono monotone ogni giorno, scandite a seconda delle diverse fasi vitali della sua femminilità. Lo spettacolo al Comunale è realizzato in partnership con Anthea S.p.A., tra i principali broker assicurativi del Nord Est e nazionali con sedi in tutta Italia, molto attiva ed attenta nel sostenere le attività culturali di elevato livello e spessore qualitativo.

Perfetta è un monologo “tagliato a misura” per l’ironia in stile Cucciari (dove umorismo e riflessione sociale vanno di pari passo) dall’autore Mattia Torre, un lavoro teatrale che racconta con leggerezza un mese di vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile, prendendo in esame quattro giorni qualsiasi, in questo caso quattro martedì. La protagonista conduce una vita regolare nella quale trovano posto il lavoro (è una venditrice di auto), la vita familiare e i mille impegni e le responsabilità che le affollano la sua vita. I martedì sono tutti identici, cambiano però gli stati d’animo, le percezioni, le emozioni e gli umori della protagonista, che rispondono a dei cicli che la nostra civiltà non sembra contemplare; ma Geppi Cucciari riesce splendidamente a trasmettere il messaggio sull’importanza di questi stati emotivi e dell’impossibilità, nonostante i falsi modelli di riferimento, di poter essere sempre una donna “perfetta”.

Sul palcoscenico la scenografia minimalista si colora a seconda dello stato d’animo della protagonista (con le splendide luci di Luca Barbati) per accompagnare la potente interpretazione di Geppi Cucciari che, con questo monologo, dà una straordinaria prova d’attrice, grazie alla sua capacità di confrontarsi con temi che toccano la sensibilità del pubblico, non solo femminile.

Nel monologo trovano spazio comicità e satira di costume, ma anche e soprattutto un tentativo di consapevolezza e di empowerment femminile di cui Geppi Cucciari è da sempre una testimone riconosciuta. Ed è interessante che nel monologo non vi sia una definizione canonica dei ruoli di maschio e femmina, quanto piuttosto un gioco con l’immaginario per scandagliare i luoghi comuni e le pressioni sociali a cui ogni individuo, in particolare la donna, è sottoposto. Il tutto senza una difesa di genere, ma con una sana onestà intellettuale. Lo spettacolo è attualmente in tournée sui palcoscenici dei maggiori teatri italiani e ottiene ovunque un notevole successo; per la data del 5 aprile al Comunale di Vicenza restano ancora pochissimi biglietti.

Venerdì 5 aprile alle 20.00 e subito dopo lo spettacolo, nel Foyer del Teatro Comunale si esibirà il Quartetto Minimal Klezmer (Francesco Socal, clarinetti e voce, Roberto Durante, tastiere, fisarmonica, melodica e oggetti, Pietro Pontini, violino, viola e oggetti e Enrico Milani, violoncello), con un repertorio ispirato alle melodie di strada dell’omonimo genere musicale, il klezmer, diffuso nell’Europa dell’Est dell’inizio del secolo scorso.

Geppi Cucciari è attrice, comica, conduttrice televisiva e radiofonica; dopo gli esordi nella fucina del cabaret di Zelig ha interpretato numerosi ruoli teatrali e cinematografici, confrontandosi anche con il musical (è stata Morticia ne La Famiglia Addams, diretta da Giorgio Gallione). Conduttrice televisiva di successo (la copertina de Le Invasioni Barbariche su La7, Per un Pugno di libri su Rai 3 con Piero Dorfles e da due stagioni, sempre su Rai 3, commenta con Massimo Gramellini le parole chiave della settimana nel programma Le parole della settimana. Ha scritto dei libri: Meglio donna che male accompagnata e Meglio un uomo oggi; dal 2015 conduce il fortunato programma radiofonico Un giorno da Pecora con Giorgio Lauro. Per il cinema ha interpretato numerosi ruoli, tra cui la moglie di Carlo Verdone in Grande, grosso e Verdone (2008), L’arbitro (2013) con Stefano Accorsi, Un fidanzato per mia moglie (2014) con Luca e Paolo, Passione Sinistra (2013) di Marco Ponti e Una donna per amica (2014) di Giovanni Veronesi.

Mattia Torre – autore teatrale, sceneggiatore e regista – dopo il successo della serie TV “La linea verticale” e della sua trilogia teatrale (“Migliore”, “456” e “Qui e ora”) si misura con umorismo e profondità con il tema complesso e articolato del ciclo femminile, cercando di trattare con umiltà, ma anche in modo diretto, un tema di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli.

I biglietti per gli spettacoli Fuori Abbonamento sono in vendita alla Biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (viale Mazzini 39, biglietteria@tcvi.it, tel. 0444.324442), aperta dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.15 e un’ora prima degli spettacoli. Sono disponibili anche online sul sito del Teatro www.tcvi.it, sulla App TCVI e in tutte le filiali di Intesa Sanpaolo ex Banca Popolare di Vicenza. I biglietti per “Perfetta” costano 34 euro il biglietto intero, 24 euro il ridotto over 65 e 15 euro il ridotto under 30.