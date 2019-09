Georgette Polizzi e Davide Tresse, da Temptation Island alle nozze: l’amore è più forte della malattia

Georgette Polizzi e Davide Tresse si sono sposati la coppia protagonista della terza edizione di Temptation Island (correva l’anno 2016), ieri ha celebrato a Vicenza un matrimonio allegro, emozionante e dolcissimo. “Il cuore ha battuto forte tutta la notte”, ha scritto la stilista influencer sui social ai suoi oltre 500 mila follower. “Mi sono girata e rigirata nel letto… Sono stata avvolta in un mix di emozioni e sensazioni… Il cuore ha battuto forte tutta la notte. Quindi se oggi sarò uno straccio perdonatemi, ma ho passato la notte più bella della mia vita, immaginando la mia vita al suo fianco”. Altro che straccio, la sposa 37enne era bellissima e commossa quando ha detto sì (un sì simbolico: il rito civile sarà celebrato il 29 ottobre) al suo Davide, con cui fa coppia dal 2015. “Spero di arrivare all’altare senza carrozzina”, aveva detto tempo fa. Già, perché nel 2018 Georgette ha scoperto di essere affetta da sclerosi multipla. E da allora la coppia è ancora più forte. “Vivo due vite parallele”, aveva dichiarato in un’intervista radiofonica, “perché adesso c’è la Polly creativa e la Polly malata: la mattina vado in ospedale, faccio fisioterapia, le terapie e poi mi concentro sul mio lavoro e sul mio fidanzato”.