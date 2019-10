Genitori e figli, droga e dolore: la forte testimonianza di un papà-coraggio

Una testimonianza di vita, per cercare di condividere l’idea che non solo possiamo sopravvivere al dolore, ma che le sofferenze e le difficoltà della vita ci possono rendere migliori, perché quello che oggi sembra farci cadere può essere quello che domani ci aiuterà a stare in piedi. È questo il senso della serata in programma stasera in Auditorium a Chiampo – a partire dalle 20.30 con ingresso libero – che Gianpietro Ghidini porterà in città. Un padre, con a fianco sua moglie, mette a nudo la sua vita e si racconta. Il viso scavato dal dolore. Una notte e la storia di tutta una famiglia è stata tragicamente stravolta. Emanuele, il figlio di soli 16 anni, durante una festa, dopo l’assunzione di un allucinogeno, si butta nel fiume Chiese il 24 novembre 2013. Siamo in un paese vicino a Brescia. Da allora papà Gianpietro non si è dato pace. Un uomo al bivio, tra la follia e la ricerca di una strada. E’ lo stesso figlio che in sogno gli indica la rinascita: aiutare tanti altri ragazzi a non buttare via la vita. La risposta è stata la Fondazione “Ema PesciolinoRosso”. Fino ad oggi 1400 incontri in scuole, oratori, associazioni. 140.000 giovani hanno conosciuto la storia di Emanuele e quella di due genitori che hanno trasformato la morte del loro figlio in un fiume di vita. Emanuele vive ancora; negli abbracci di tutti i ragazzi sentono quello del loro figlio. Stasera appunto, Gianpietro racconterà la sua storia, che poi – come dice lui – può essere la storia di molti genitori e figli. L’incontro tratta come tema principale il rapporto genitori – figli, senza ipocrisie, senza giudizi. Si tratta semplicemente di un confronto fra le due parti, che possa terminare con una tregua e una riconciliazione dolce e piena di amore, quello che solo un padre può avere per suo figlio, quello che solo una madre può provare per la creatura che ha fatto nascere. “Il dialogo genitori – figli non è scendere in guerra ogni giorno, non è attaccare o difendersi da un nemico – spiega Ghidini – piuttosto può essere visto come “togliere la maschera” delle proprie certezze, del proprio sé, per fare spazio all’altro, al suo mondo, al suo modo di vedere le cose. Essere genitori è difficile, non te lo insegna nessuno, non c’è nessuna scuola da frequentare; al contempo essere figli è complicato… non sempre ci si sente all’altezza dei propri genitori, non sempre si comprende che sbagliare qualcosa non significa… ESSERE sbagliati”.

Gianpietro Ghidini:

Dottore in economia e commercio, ha ricevuto i seguenti riconoscimenti:

– Premio del Parlamento per la Legalità Internazionale a Montecitorio

– Premio Campione per i Giovani premiato dai City Angels a Milano

– Premio per la Solidarietà 2018 al Magna Grecia Awards a Bari

– Vincitore Premio Letterario Napoli Time con il libro Lasciami Volare

– TEDxVerona è stato scelto come relatore nel 2017

– Chiave d’argento della Legalità 2019 (con il patrocinio del MIUR e del Ministero dei Beni Culturali)