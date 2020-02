Genitori, bimbi e sport: un incontro

L’importanza dello sport per i bambini è innegabile, dalle ripercussioni sulla salute al valore educativo: a Chiampo se ne parlerà con il dottore e pediatra Carlo Napolitano. L’incontro, ad ingresso gratuito, si svolgerà sabato 29 febbraio alle 17.30 presso l’ultimo piano della biblioteca civica di Chiampo. Partendo dalla sua esperienza di padre, pediatra ed ex allenatore di pallavolo, Napolitano stila un’accurata panoramica delle discipline esistenti in Italia, fornendo ogni indicazione utile per capire quali sono gli sport più indicati per i bimbi.