Gemellaggi, la città di Pforzheim realizzerà video promozionali in 3D dei principali siti culturali di Vicenza

La giunta comunale di Vicenza ha deciso di aderire al progetto “Raumgang”, promosso dalla città gemella di Pforzheim, che prevede la realizzazione di video promozionali virtuali a 360 gradi dei principali siti di interesse artistico, culturale e turistico di Vicenza.

L’iniziativa ha l’obiettivo di far conoscere a chi vive in Germania le città gemellate con Pforzheim (otto in tutto), rendere più vivace il rapporto di partenariato, aumentare l’internazionalità della città tedesca e far nascere una nuova dimensione interculturale.

“Raumgang”, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, mira, infatti, a riunire cultura, arte e luoghi di interesse e a far immergere virtualmente lo spettatore all’interno dei principali monumenti o luoghi caratteristici delle città coinvolte nel progetto.

“Confidiamo che attraverso questo progetto in molte persone nasca l’interesse di visitare la nostra città per vivere direttamente l’esperienza vista nei video – dichiara il consigliere delegato alle relazioni internazionali e ai gemellaggi Leonardo De Marzo – . E per chi non potrà venire a Vicenza i filmati saranno comunque un modo per viaggiare con l’immaginazione ”.

Per i video, che saranno realizzati da due video maker tedeschi, sono stati individuati quattro luoghi simbolo della città: Palazzo Chiericati, il Teatro Olimpico, la Basilica Palladiana, la chiesa di Santa Corona con la cappella Valmarana. A questi siti potrebbero aggiungersi altri luoghi d’interesse turistico-culturale come il Duomo (compresa l’area archeologica), il Museo Diocesano e l’antica Stamperia Busato. Le riprese verranno realizzate dal 5 all’8 ottobre.

I video rimarranno a disposizione gratuitamente dell’amministrazione comunale che potrà divulgarli nei propri canali di comunicazione.

A Pforzheim saranno presentati alla cittadinanza attraverso i principali canali istituzionali di informazione (social media e stampa locale) e installazioni nel museo cittadino. È prevista anche la realizzazione di un’installazione stabile all’interno dell’EMMA-Kreativzentrum, centro creativo di Pforzheim e partner dell’iniziativa, dove sono disponibili aree per organizzare workshop, atelier, uffici e spazi espositivi per freelance, designer e creativi della città e della regione del Baden-Württemberg.

I video, infine, saranno inoltre inseriti nella piattaforma di Google maps.