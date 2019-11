Gemellaggi, il consigliere De Marzo ha ricevuto un gruppo di studenti francesi di Montigny Le Bretonneux

Venerdì 15 novembre il consigliere delegato alle relazioni internazionali e ai gemellaggi Leonardo De Marzo, ha ricevuto nella sala Bernarda di Palazzo Trissino un gruppo di 13 studenti del Liceo Saint François d’Assisi di Montigny Le Bretonneux – Versailles.

I ragazzi francesi, ospiti a Vicenza dell’Istituto tecnico commerciale “G. Piovene”, erano accompagnati dalla loro professoressa di italiano Elena Philippe.

Al saluto in sala consiliare non erano presenti gli studenti vicentini, in quanto impegnati a scuola in attività didattiche. Nel pomeriggio, i ragazzi del Piovene hanno raggiunto i coetanei francesi al Teatro Olimpico per partecipare alla visita interattiva POP (Palladio Olimpico Project).

La delegazione francese ha segnalato che in Francia sempre meno ragazzi scelgono di studiare l’italiano alle scuole superiori e per questo motivo la professoressa Philippe, in occasione della visita, ha lanciato l’idea ai suoi studenti di avviare, al rientro a casa, un progetto di promozione della lingua italiana nelle scuole medie della loro città. Ogni studente del Liceo Saint François iscritto al corso di italiano avrà il compito di realizzare , in maniera coinvolgente e accattivante, una presentazione del percorso di studi della lingua italiana svolto a scuola per riuscire a coinvolgere almeno tre studenti delle medie.

I ragazzi francesi durante il soggiorno in Italia, oltre a vistare la città di Vicenza e suoi i dintorni, hanno visitato anche Padova, Verona e Venezia.