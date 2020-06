Gefty, l’app vicentina per aiutare bar, ristoranti e locali nella fase 2

È vicentina l’app Gefty per la ristorazione: a idearla, con il supporto di attività locali (bar ristoranti e pizzerie take away di Vicenza) l’omonima startup nel settore food & drink, Getfy S.R.L., con sede in via Zamenhof 817 a Vicenza, che nei giorni scorsi ha ottenuto il patrocinio del Comune per l’iniziativa.



A dare l’annuncio questa mattina è l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine: “Il nostro plauso va alla start up biancorossa Getfy per aver ideato, in questa delicata fase di transizione in materia di contenimento del Covid-19, una tecnologia a supporto di ristoratori ed esercenti per migliorare la sicurezza dei locali e dei clienti. Un sostegno concreto e innovativo che parte dalla nostra città grazie alla creatività ed all’ingegno di sei ragazzi vicentini”.



Obiettivo dell’app, scaricabile gratuitamente sia da Ios che Android, aiutare bar, ristoranti e locali a rilanciare la propria attività in sicurezza nella fase 2.



Getfy, infatti, permette di scoprire quali esercizi in cità ricevono ordini take away, delivery o effettuano prenotazioni al tavolo in sicurezza.



Grazie a un menu digitale è possibile, infatti, ordinare non solo al ristorante o al bar in autonomia, inquadrando il QRCode sul tavolo, ma anche da casa, scegliendo take away e delivery; consultare il menu semplicemente con la geolocalizzazione del locale; effettuare, pagamenti in modalità semplificata (tramite app).



L’app aiuta anche bar e ristoranti a gestire in modo ottimizzato gli ordini e include un app-gestionale per monitorare tutte le attività del locale, anche da remoto.