Gatto sul tetto dell’ex ospedale: salvato dai pompieri

In questo periodo di pandemia ed isolamento dopo tanti giorni passati in casa, decide di fare un giro e preso dall’euforia della ritrovata libertà, si arrampica sul tetto dell’ex ospedale di Marostica, rimanendo bloccato. Questa l’avventura di un gatto, ieri, recuperato dai vigili del fuoco di Bassano sul tetto dell’ospedale, non più capace di tornare indietro. I pompieri hanno riconsegnato al padrone il micio, felice per l’avventura finita a lieto fine.