Gatto selvatico ucciso: “Basta multe, servono arresti”

Poco più di 2000 euro e l’arresto da due a otto mesi. Questo si è letto nei giornali dopo che è stata diffusa la notizia di un cacciatore presunto responsabile dell’uccisione nel bellunese di un rarissimo gatto selvatico. Per il CABS, l’associazione di volontari specializzati in antibracconaggio, si tratta di una dimostrazione di come la legge di settore sia palesemente inadeguata.



“I reati previsti dalla legge sulla protezione della fauna omeoterma e il prelievo venatorio – ha affermato il CABS – sono tutti di semplice contravvenzione e se qualcuno crede che dietro la parola “arresto” vi sia il rischio di una qualche forma di privazione della libertà personale, si sbaglia di grosso. Tali provvedimenti, infatti, scattano quando il reato indica una previsione di pena minima che si misura in più anni e non certo in pochi mesi”.



Il CABS ha più volte chiesto al legislatore di intervenire urgentemente per riformare una legge vecchia di quasi un quarto di secolo, quando diversa era la realtà del nostro paese in tema di difesa della fauna selvatica. “Chiediamo – ha affermato il CABS – che vengano subito introdotti reati delitti, come quelli che prevengono maltrattamenti e morte di animali di cosiddetta affezione. Un gatto, sia che selvatico o domestico, muore dello stesso dolore”.

Il gatto selvatico è un animale molto raro che nell’arco alpino si rinviene solo nelle Alpi Liguri e Marittime ad ovest, mentre per quanto riguarda la parte orientale è presente nelle montagne friulane. Per il Veneto solo quattro segnalazioni antecedenti. Uno ucciso nel 1983 nel settore trevigiano del Cansiglio, un secondo investito nei pressi di Vittorio Veneto nel 2002 poi, nel 2014, un terzo ripreso da una fototrappola nel settore orientale del Parco. Sempre con fototrappola un quarto animale documentato nel 2018 in val Cardevole. Ora il quinto, abbattuto. Siamo tornati al 1983.