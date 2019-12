Gatto selvatico di specie protetta ucciso da un cacciatore

Un raro esemplare di gatto selvatico è stato abbattuto da un cacciatore nella zona dell’Alpago. La Polizia Provinciale di Belluno è riuscita a risalire all’autore dell’abbattimento, un cacciatore munito di regolare licenza, socio di una riserva di caccia della zona.

L’uomo è stato denunciato per violazione dell’articolo 2 comma 1 della legge a protezione della fauna selvatica, che tra le specie “particolarmente protette” indica anche il “Felis sylvestris”. Le sanzioni per i trasgressori comprendono anche l’arresto e multe salate. “Nonostante l’organico del corpo di Polizia Provinciale sia a ranghi ridotti, il presidio del territorio rimane costante – dice il presidente della Provincia, Roberto Padrin – Il servizio che svolgono spesso non è facilmente visibile dai cittadini, ma rappresenta una componente fondamentale per la tutela della fauna selvatica e dell’ambiente naturale”. Il gatto selvatico è un animale raro che dopo essere scomparso dal Bellunese, sta lentamente ricolonizzando il territorio. (ANSA).