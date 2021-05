Gattino rosso incastrato nell’auto salvato dai pompieri

Si apprestava a ripartire con l’auto quando ha sentito i lamenti di un gattino rimasto incastrato tra la porta anteriore e il passaruota: a salvare l’animale ci hanno pensato i vigili del fuoco. È successo in via Falcone e Borsellino a Torri di Quartesolo nel parcheggio di un vivaio quando l’autista si è accorto del gatto rosso rimasto intrappolato. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno lavorato circa un’ora per smontare il passa ruota, riuscendo a liberare il felino. Il gattino incolume è stato consegnato al cino vigile dell’ULSS 8.