Gattino intrappolato nel motore di un’auto: salvato dai pompieri (FOTO&VIDEO)

Oggi pomeriggio, mentre rientra a casa da lavoro in auto, una donna ha sentito miagolare, si ferma e controlla nell’abitacolo, niente, ispeziona meglio e percepisce che il lamento proviene dal motore della Ford Ka. Un micio è intrappolato nel motore. La donna chiama subito i vigili del fuoco, che hanno raggiunto via Battaglione Val Leogra a Vicenza e dopo qualche tentativo sono riusciti a estrarre incolume il gattino dal motore. Dopo qualche telefonata il cucciolo è stato affidato a una volontaria dell’Enpa, pronto per essere adottato.