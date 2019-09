Gattino di 5 mesi trucidato sul basculante del garage

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Un gattino di appena 5 mesi è stato barbaramente ucciso giovedì scorso sbattuto addosso al basculante del garage: la denuncia arriva da una donna di Fellette, a Romano d’Ezzelino, che ha pubblicato le foto dello scempio, facendole rimbalzare sui social. La signora si occupa quotidianamente di una colonia di gatti di 13 esemplari che gravita attorno al quartiere dove vive e da sempre li rifornisce di cibo. Blu, questo il nome del gattino, non era di sua proprietà ma era un gattino della colonia che la signora, con spirito e amore per gli animali, ha generosamente “adottato”. Purtroppo pare che la morte di Blu derivi da qualche tipo di vendetta da parte di qualcuno della zona a cui non stava bene la presenza della colonia felina. Il piccolo micio è stato sbattuto sul basculante del garage della signora fino a morire. I Carabinieri indagano.

FOTO ARCHIVIO